42-летний Фернандо Алонсо — о карьере в Формуле-1: я не скоро остановлюсь

Пилот команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о своей карьере в Формуле-1. Сейчас Алонсо 42 года.

«Смогу ли опять победить в Формуле-1? В каждой гонке, которую я начинаю, даже если мы недостаточно сильны, чтобы бороться за победу, какой-то процент меня верит, когда закрывается визор и загорается зелёный свет, что именно в этот день я выиграю. В 99 процентах случаев терпишь неудачу, но единственный раз, когда добиваешься успеха, стоит того, чтобы подождать, и стоит всей той работы, которая была проделана. Желание побеждать есть всегда. Оно у меня с первого дня. Я не скоро остановлюсь», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: