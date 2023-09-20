Фернандо Алонсо раскрыл, перед чем у него самый большой страх
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42-летний пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу своего самого большого страха.
«Мой самый большой страх – не добиться успеха и не победить. Мы отправляемся на новую гонку, в новую страну, и у всех в такие моменты много ожиданий. За мной в «Астон Мартин» стоят 750 человек, которые создают лучшую машину, какую только возможно.
На наших пит-стопах работает 20 человек. Они меняют шины менее чем за три секунды. Есть инженеры, стратеги. Все делают всё возможное, чтобы я был в наилучшем положении. И мой самый большой страх – не дать людям того, чего от меня ожидают», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
Первый визит пилота Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:
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