Фернандо Алонсо раскрыл, перед чем у него самый большой страх

42-летний пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу своего самого большого страха.

«Мой самый большой страх – не добиться успеха и не победить. Мы отправляемся на новую гонку, в новую страну, и у всех в такие моменты много ожиданий. За мной в «Астон Мартин» стоят 750 человек, которые создают лучшую машину, какую только возможно.

На наших пит-стопах работает 20 человек. Они меняют шины менее чем за три секунды. Есть инженеры, стратеги. Все делают всё возможное, чтобы я был в наилучшем положении. И мой самый большой страх – не дать людям того, чего от меня ожидают», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Первый визит пилота Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: