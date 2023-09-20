Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Он не расист, просто не всегда следит за словами». Ральф Шумахер поддержал Хельмута Марко

«Он не расист, просто не всегда следит за словами». Ральф Шумахер поддержал Хельмута Марко
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выступил в защиту советника «Ред Булл» Хельмута Марко, который оказался в центре расистского скандала после высказываний в адрес мексиканского пилота Серхио Переса.

«Он переживает из-за того, что люди думают о нём в таком ключе. Это правда, потому что Хельмут – человек, который никому никогда не причинял вреда. Время от времени он просто делает беспечные, необдуманные заявления, которые не всегда легко слышать его гонщикам.

Я видел, что на этой неделе к нему приковано большое внимание. Но Серхио принял его извинения, и вы тоже можете его простить. Я считаю, что это извинение было искренним. Тем более что я знаю Хельмута. Раньше мы почти не общались, но я знаю его с 16 или 17 лет. И я должен сказать одну вещь: он точно не человек с расистскими взглядами, он просто не всегда следит за словами», — приводит слова Шумахера Formel1.de.

Материалы по теме
Штайнер — о скандале с Марко: был удивлён, что Мексика находится в Южной Америке!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android