«Он не расист, просто не всегда следит за словами». Ральф Шумахер поддержал Хельмута Марко

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выступил в защиту советника «Ред Булл» Хельмута Марко, который оказался в центре расистского скандала после высказываний в адрес мексиканского пилота Серхио Переса.

«Он переживает из-за того, что люди думают о нём в таком ключе. Это правда, потому что Хельмут – человек, который никому никогда не причинял вреда. Время от времени он просто делает беспечные, необдуманные заявления, которые не всегда легко слышать его гонщикам.

Я видел, что на этой неделе к нему приковано большое внимание. Но Серхио принял его извинения, и вы тоже можете его простить. Я считаю, что это извинение было искренним. Тем более что я знаю Хельмута. Раньше мы почти не общались, но я знаю его с 16 или 17 лет. И я должен сказать одну вещь: он точно не человек с расистскими взглядами, он просто не всегда следит за словами», — приводит слова Шумахера Formel1.de.