«Астон Мартин» представил шлем Алонсо для Гран-при Японии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала фотографии шлема двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, изготовленного специально для предстоящего Гран-при Японии, который пройдёт 22–24 сентября в городе Сузука.

Фото: Aston Martin F1

Фото: Aston Martin F1

Фото: Aston Martin F1

Фото: Aston Martin F1

За свою без малого 20-летнюю карьеру в «Королевских гонках» Алонсо пять раз оказывался на подиуме Гран-при Японии. Впервые испанец финишировал в тройке сильнейших в сезоне-2005, ставшем для него победным. Год спустя Алонсо впервые стал победителем этапа.

В последний раз испанец оказывался на подиуме в Сузуке в 2011 году – тогда он стал вторым в составе «Феррари», уступив британцу Дженсону Баттону из «Макларена».

Ранее напарник Алонсо, канадец Лэнс Стролл сказал, примет ли он участие в Гран-при Японии после аварии в Сингапуре.