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Хэмилтон — о Гран-при Японии: думаю, чтобы «Ред Булл» не опередил нас на 30 секунд

Хэмилтон — о Гран-при Японии: думаю, чтобы «Ред Булл» не опередил нас на 30 секунд
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от выступлений «Ред Булл» на Гран-при Японии, рассказав, какие перспективы он видит для своей команды на предстоящем этапе.

«Я скорее думал бы о том, чтобы «Ред Булл» не опережал нас на 30 секунд, как это было в прошлом. Последний уикенд был трудным для них, но их болид должен быть феноменален здесь. Они были феноменальны в течение всего года, демонстрируя скорость практически на каждой трассе, и в целом будет занимательно наблюдать за их машиной. Обычно когда мы приезжаем сюда, то смотрим, как они едут, потому что они делают это с помощью командной работы, и их пилоты отлично используют возможности болида. Надеюсь, что будем ближе и они не будут в 30 секундах от нас.

Не ожидаю, что в эти выходные мы сможем показать такие же результаты, как в прошлой гонке, но мы будем очень усердно работать, чтобы преодолевать лимиты, которые у нас есть. Поэтому надеюсь, что в эти выходные мы будем не так уж далеко», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

На Гран-при Японии в Сузуке пилоты «Ред Булл» могут досрочно принести своей команде победу в Кубке конструкторов сезона-2023. Они опережают идущий вторым в зачёте «Мерседес» на 308 очков.

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