«Гонщик тоже должен смотреть в зеркала». Норрис — о штрафе Ферстаппена на ГП Сингапура

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о штрафе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за инцидент в квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, Ферстаппен избежал штрафа на позиции на стартовой решётке за три отдельных нарушения, «Ред Булл» оплатил денежный штраф в размере € 5000.

«Кажется, это никого не волнует. Это случалось со мной довольно много раз, особенно с некоторыми командами. Пилоты тоже должны смотреть в зеркала. Больше ничего не нужно. Кажется, людям тяжело делать это в Формуле-1, что для меня является сюрпризом. Наверное, я заблокирую кого-нибудь на этих выходных и выставлю себя глупым.

Не хочу говорить слишком много, поскольку создам лишь противоречия. Думаю, что блокировка на трассе — это то, за что надо давать штраф на позицию. Он заблокировал кого-то. Дело не только в команде. Знаю, что в конце концов они получили штраф, но гонщик должен сам смотреть в зеркала», — приводит слова Норриса с пресс-конференции перед Гран-при Японии Crash.net.

По итогам Гран-при Сингапура Ландо Норрис выиграл третий подиум в сезоне-2023, в третий раз финишировав вторым. Макс Ферстаппен завершил гонку вне топ-3, на пятой позиции.