В «Альфа Таури» назвали сроки возвращения Даниэля Риккардо
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Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер рассказал о сроках восстановления австралийского пилота Даниэля Риккардо, который присоединился к команде в середине сезона-2023 перед Гран-при Венгрии, заменив в связи с неудовлетворительными результатами Ника де Вриса. Напомним, на Гран-при Нидерландов Риккардо получил травму руки в одной из свободных практик.
«Мы надеемся, что Даниэль будет готов к Гран-при Катара в начале октября. Самое позднее — в Остине. Я смотрю на эту ситуацию с осторожным оптимизмом», — сказал Байер в интервью Speedweek.
На место Риккардо в «Альфа Таури» пришёл новозеландский юниор Лиам Лоусон. Дебютант провёл за «Альфа Таури» три гонки, на Гран-при Сингапура ему удалось набрать первые очки в Формуле-1 в карьере.
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