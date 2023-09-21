Лэнс Стролл объяснил, почему не участвовал в гонке Гран-при Сингапура

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал подробности своей аварии в квалификации Гран-при Сингапура и объяснил, почему он не был готов участвовать в гонке.

«Чувствую себя хорошо, гораздо лучше, чем в воскресенье. Со мной всё было в порядке, я был здоров для участия в гонке, но физически не чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в самой сложной гонке года в Сингапуре. Почувствовал, как что-то надвигается на меня в субботу вечером, и знал, что просыпаться в воскресенье будет невесело. Я ознакомился со всеми протоколами о сотрясении мозга, провёл все анализы и прочее. Мне сказали посмотреть, как почувствую себя позже ночью, а затем принять решение.

В воскресенье всегда есть возможность поучаствовать в гонке и попытаться набрать очки. Мы видели, как гонщики сумели пробраться через весь пелетон, чтобы набрать очки. Никогда не знаешь, что произойдёт. Если бы я действительно чувствовал себя хорошо, то участвовал бы в гонке. Я просто не чувствовал, что участие было бы правильным решением, потому что это задержало бы моё восстановление. Я приехал сюда и почувствовал себя на 100%.

Из всего, что я испытал, я извлёк уроки. Оставил это позади и затем полностью сосредоточился на следующих выходных. Было определённо неприятно закончить уикенд таким образом, у машины был потенциал. Я полностью сосредоточен и с нетерпением жду Сузуки», — приводит слова Стролла The Race.

В текущем сезоне Лэнс Стролл занимает девятое место в личном зачёте. Его лучшим результатом было четвёртое место на Гран-при Австралии.