Фернандо Алонсо высказал уверенность в проекте «Астон Мартин» после двух неудачных гонок

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о планах команды на будущее и заверил, что неудачи на Гран-при Сингапура и Италии никак не повлияли на его мотивацию и уверенность в проекте команды.

«Вовсе нет никакого разочарования. Я очень доволен проектом. Кроме того, в сложных гонках, таких как в Сингапуре и Монце, все наши разборы и встречи с заводом очень продуктивны. Именно в выходные мы учимся больше всего в сезоне. Шаги, которые мы планируем на будущее или на следующий сезон, основываясь на таких гонках, очень важны.

Я никогда не видел такого масштаба с точки зрения идей. Мотивается заключается в том, что команда должна стать топовый. Ресурсы и решимость просто выдающиеся. Я очень счастлив.

Мы должны признать, что у каждого в Формуле-1 очень высокий уровень. У всех отличные дизайнеры, отличная команда, аэродинамические трубы и всё такое. Когда мы думаем о нашей аэродинамической трубе, которая будет построена в следующем году, мы возлагаем большие надежды. У ведущих команд есть такая технология уже несколько лет. Так что мы просто выравниваем её мощность», — приводит слова Алонсо перед Гран-при Японии Motorsport.

В личном зачёте Формулы-1 сезона-2023 Алонсо занимает четвёртое место. Испанцу удалось восемь раз в этом сезоне подняться на подиум по итогам гонки.