Пилоты Формулы-1 под руководством Себастьяна Феттеля открыли пчелиный отель на Сузуке

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, 36-летний немец Себастьян Феттель навестил своих бывших коллег на Гран-при Японии в Сузуке и собрал действующих пилотов и представителей команд для участия в строительстве пчелиного отеля.
Пилоты построили в общей сложности 11 конструкций для содержания пчёл, каждая из которых 1,7 метра в высоту. Отель для перепончатокрылых насекомых расположился прямо на гоночной трассе «Сузука», во втором повороте, который сам Феттель назвал Buzzin' Corner (жужжащий поворот. – Прим. «Чемпионата»). Отметим, что поребрики в повороте окрашены пчелиной раскраской — чёрно-жёлтой.
Фото: Clive Rose/Getty Images
Основной целью события стало создание ажиотажа вокруг «зелёной» повестки. Себастьян Феттель является одним из самых громких голосов Формулы-1 по вопросам сохранения окружающей среды.
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