Японские школьники придумают ливрею для российского раллиста Николая Грязина

Россиянин Николай Грязин, выступающий в чемпионате WRC2, стал особенным участником на предстоящих заездах в Японии. Посещение Грязиным финального этапа чемпионата побудило шестиклассников из школы города Инабу придумать дизайн ливреи машины, на которой будет выступать российский пилот.
Фото: rallyplus.net
В начале года, на ралли Монте-Карло, Грязин привлёк внимание японской публики, рассказав, что является поклонником популярной магни Initial D, посвящённой уличным гонкам.
Согласно информации Rallyplus, организаторы японского этапа WRC совместно с властями города Тойота, в окрестностях которого проводится ралли Японии, устроили конкурс для школьников из Инабу. Из всех работ будут отобраны пять вариантов, которые отправят Николаю, чтобы он вместе с командой выбрал итоговый вариант ливреи своей Škoda Fabia RS Rally2.
- 21 сентября 2023
-
16:58
-
16:50
-
16:19
-
15:40
-
15:00
-
14:15
-
13:35
-
13:07
-
12:24
-
11:40
-
11:12
-
10:12
-
09:30
-
00:25
- 20 сентября 2023
-
23:04
-
22:57
-
21:53
-
21:39
-
20:14
-
20:00
-
18:47
-
17:20
-
16:22
-
15:37
-
14:52
-
14:50
-
14:23
-
14:15
-
13:53
-
13:20
-
13:14
-
13:06
-
12:59
-
12:30
-
11:43