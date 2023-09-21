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Японские школьники придумают ливрею для российского раллиста Николая Грязина

Японские школьники придумают ливрею для российского раллиста Николая Грязина
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Россиянин Николай Грязин, выступающий в чемпионате WRC2, стал особенным участником на предстоящих заездах в Японии. Посещение Грязиным финального этапа чемпионата побудило шестиклассников из школы города Инабу придумать дизайн ливреи машины, на которой будет выступать российский пилот.

Фото: rallyplus.net

В начале года, на ралли Монте-Карло, Грязин привлёк внимание японской публики, рассказав, что является поклонником популярной магни Initial D, посвящённой уличным гонкам.

Согласно информации Rallyplus, организаторы японского этапа WRC совместно с властями города Тойота, в окрестностях которого проводится ралли Японии, устроили конкурс для школьников из Инабу. Из всех работ будут отобраны пять вариантов, которые отправят Николаю, чтобы он вместе с командой выбрал итоговый вариант ливреи своей Škoda Fabia RS Rally2.

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