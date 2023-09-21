Ферстаппен: если люди не могут принять доминирование «Ред Булл», они не настоящие фанаты

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился со мнением, что окончание победной серии «быков» на Гран-при Сингапуре является хорошим событием глобально для всей Формулы-1 и порадует поклонников чемпионата.
«Если честно, мне это вообще не интересно. Я не думаю о том, что хорошо для Формулы-1, и не думаю, что [наше доминирование] обязательно было плохим. Что происходило? Мы просто были лучше, чем все остальные. Если люди не могут принять это, значит, они не настоящие фанаты. Но так бывает.
Вот поэтому я абсолютно спокоен по поводу поражения в Сингапуре. Мы не выступили так, как надо, а другие выполнили свою работу лучше и заслужили победу. Они не должны побеждать просто потому, что люди говорят про скуку, когда мы побеждаем», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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