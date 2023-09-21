«Это скандал!» Команды Ф-1 потребовали от ФИА объяснений насчёт решений по Ферстаппену

Целый ряд команд Формулы-1 озадачен решениями, которые принимали стюарды Гран-при Сингапура Формулы-1, сообщает Auto Motor und Sport. В первую очередь участники чемпионата обратили внимание на решения судей в расследованиях, связанных с Максом Ферстаппеном, по итогам которых голландец избежал потери мест на стартовой решётке.

Команды не понимают, почему голландец избежал наказания за блокировку Юки Цуноды в квалификации, хотя ранее в ходе сезона за аналогичные помехи (в том числе вызванные, как и в этом случае, отсутствием предупреждений по радио) пилоты теряли три позиции.

Неназванный руководитель одной из команд назвал решение судей «скандалом», а один из тим-менеджеров заявил: «Без сомнений, наши пилоты получили бы штрафы в виде потери стартовых позиций».

Кроме того, многих участников чемпионата удивила неточность при расследовании другого инцидента, когда Ферстаппен долго стоял на выезде с пит-лейна и блокировал находящихся позади него пилотов. В документе судей указано, что голландец простоял 14 секунд, а на самом деле речь шла о 18. Теоретически это могло повлиять на решение стюардов ограничиться предупреждением.

Теперь команды Ф-1 хотят получить разъяснения со стороны судей и спортивных руководителей чемпионата. Заодно они хотят уточнить, почему Серхио Перес получил лишь пять секунд за контакты в ходе гонки с Юки Цунодой, Александером Албоном и Лиамом Лоусоном.