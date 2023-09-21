Ральф Шумахер: вопрос уже решён, Риккардо в «Ред Булл» — самое логичное решение

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о составе гонщиков команд «Ред Булл» и «Альфа Таури» на следующий сезон.

«Я считаю, что вопрос уже решён. Полагаю, ситуация с Пересом в конце сезона будет урегулирована. Я думаю, он и сам это знает. Как по мне, Риккардо в «Ред Булл» в следующем году — самое простое и логичное решение.

Доктору Марко повезло, что Лиам Лоусон проделывает такую замечательную работу. Он оказывался в сложных ситуациях, но неизменно добивался результатов. Паренёк не допустил ошибок на сложной трассе в Сингапуре и набрал очки. Поэтому я могу предположить, что в следующем году он получит место в «Альфа Таури» вместе с Цунодой», — сказал Шумахер на канале Formel1.de в YouTube.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: