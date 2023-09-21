Карлос Сайнс оценил шансы «Ред Булл» выиграть все гонки в оставшейся части сезона

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о том, что благодаря его победе на Гран-при Сингапура победная серия «Ред Булл» прервалась. Австрийская команда не проигрывала с Гран-при Абу-Даби 2022 года и в нынешнем году все этапы (14) остались за ней.
«Я по-прежнему ожидаю, что наша тенденция показывать сильное выступление в квалификации и вести тяжёлую борьбу в гонке будет сохраняться.
Очевидно, что я и вся команда испытываем большую гордость за то, что смогли [положить конец победной серии «Ред Булл»], потому что они работали на таком высоком уровне, что это казалось почти невозможным. Сделать это так, как сделали мы… отличное чувство, но я не удивлюсь, если они всё равно выиграют оставшиеся гонки», — приводит слова Сайнса Racingnews365.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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