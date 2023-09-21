Фернандо Алонсо рассказал, какие мысли вредны во время гонок

42-летний пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо обратил внимание на важность не думать о возможных неудачах во время гонок, чтобы концентрироваться только на борьбе.

«Сомневался ли когда-нибудь в себе? Страх неудачи влияет на работоспособность. Это может замедлить пилота. Когда лидируешь в гонке и находишься в десяти кругах от клетчатого флага, но позади тебя кто-то быстрее, естественно начать думать: «А что если я проиграю эту гонку? Что, если меня обгонят на последнем круге?»

Эти мысли никогда не приносят пользы – они ограничивают способность действовать и быть лучшей версией себя. Поэтому я стараюсь их отбрасывать в сторону», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье: