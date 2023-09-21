Феттель – о Ферстаппене: людям не нравится смотреть, как побеждает один пилот
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель рассказал о том, чего добился пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен за последние годы.
«Я думаю, людям не нравится смотреть, как побеждает один и тот же гонщик. Сегодня это Макс. До этого был Льюис. Ещё раньше я сам. В другое время Мика Хаккинен и, очевидно, на протяжении долгого времени им был Михаэль Шумахер.
Итак, я думаю, что это часть спорта. Но на самом деле вам должно повезти, если вы сможете стать свидетелем того, как творится история. И то, что Макс добился в этом году, просто потрясающе.
Его машина потрясающая, но ещё больше это заслуга его усилий. Он не допустил ни одной ошибки, так что вы не можете отдать ему должного», – приводит слова Феттеля Sky Sports.
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