Феттель – о Ферстаппене: людям не нравится смотреть, как побеждает один пилот

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель рассказал о том, чего добился пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен за последние годы.

«Я думаю, людям не нравится смотреть, как побеждает один и тот же гонщик. Сегодня это Макс. До этого был Льюис. Ещё раньше я сам. В другое время Мика Хаккинен и, очевидно, на протяжении долгого времени им был Михаэль Шумахер.

Итак, я думаю, что это часть спорта. Но на самом деле вам должно повезти, если вы сможете стать свидетелем того, как творится история. И то, что Макс добился в этом году, просто потрясающе.

Его машина потрясающая, но ещё больше это заслуга его усилий. Он не допустил ни одной ошибки, так что вы не можете отдать ему должного», – приводит слова Феттеля Sky Sports.