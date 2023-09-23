Формула-1, Гран-при Японии — 2023: третья тренировка, онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 22 сентября, на стационарной трассе «Сузука» состоится третья свободная практика 17-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Японии. Начало тренировки запланировано на 5:30 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Японии — 2023. Онлайн-трансляция третьей практики
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
01:00
-
00:56
-
00:27
- 22 сентября 2023
-
23:55
-
23:11
-
22:38
-
21:51
-
21:22
-
20:03
-
19:14
-
18:47
-
18:10
-
17:17
-
16:57
-
16:03
-
15:24
-
14:46
-
13:59
-
13:55
-
13:42
-
13:38
-
13:34
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:02
-
11:24
-
10:54
-
10:09
-
09:42
-
09:19
-
06:51
-
01:00
-
00:49
-
00:07
Партнерский контент