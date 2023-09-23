Формула-1, Гран-при Японии — 2023: квалификация, онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 23 сентября, состоится квалификация 17-го этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Японии. Этап принимает стационарная трасса «Сузука». Начало квалификации запланировано на 9:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Японии — 2023. Онлайн-трансляция квалификации
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
06:45
-
06:37
-
03:21
-
01:00
-
00:56
-
00:27
- 22 сентября 2023
-
23:55
-
23:11
-
22:38
-
21:51
-
21:22
-
20:03
-
19:14
-
18:47
-
18:10
-
17:17
-
16:57
-
16:03
-
15:24
-
14:46
-
13:59
-
13:55
-
13:42
-
13:38
-
13:34
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:02
-
11:24
-
10:54
-
10:09
-
09:42
-
09:19
-
06:51
Партнерский контент