«Буду откровенен, это ужасно». Льюис Хэмилтон – о выступлении в квалификациях

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон критически высказался о своих выступлениях в квалификациях в последние два года.

«Последние два года моё выступление в квалификациях было отвратительным. Это должно измениться. Буду откровенен. Ужасно, намного ниже среднего. В субботу вечером [на Гран-при Сингапура] я был очень спокойным. Я пошёл спать, надеясь проснуться с лучшим настроением в воскресенье. Но я проснулся всё ещё очень задумчивым. И не знал, какой будет гонка, потому что такого настроя со мной не было многие годы. Хотя обычно я готов идти вперёд», — приводит слова Хэмилтона UOL.

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Ранее Хэмилтон рассказал, что собирается улучшить до конца сезона.