Расписание трансляций Гран-при Японии Формулы-1 2023 года
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С 22 по 24 сентября на трассе «Сузука» сосоится Гран-при Японии Формулы-1 – 17-й этап сезона-2023.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.
Формула-1 Гран-при Японии – 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 22 сентября
05:30. Первая тренировка Гран-при Японии Формулы-1
09:00. Вторая тренировка Гран-при Японии Формулы-1
Суббота, 23 сентября
05:30. Третья тренировка Гран-при Японии Формулы-1
09:00. Квалификация Гран-при Японии Формулы-1
Воскресенье, 24 сентября
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