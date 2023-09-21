Расписание трансляций Гран-при Японии Формулы-1 2023 года

С 22 по 24 сентября на трассе «Сузука» сосоится Гран-при Японии Формулы-1 – 17-й этап сезона-2023.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.

Формула-1 Гран-при Японии – 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 22 сентября

05:30. Первая тренировка Гран-при Японии Формулы-1

09:00. Вторая тренировка Гран-при Японии Формулы-1

Суббота, 23 сентября

05:30. Третья тренировка Гран-при Японии Формулы-1

09:00. Квалификация Гран-при Японии Формулы-1

Воскресенье, 24 сентября

08:00. Гонка Гран-при Японии Формулы-1