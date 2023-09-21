Леклер: сезон Формулы-1 в 2023 году складывается менее позитивно, чем прошлый

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал трудности, которые испытывает в последнее время в Формуле-1. К тому же рассказал о том, за счёт чего напарник по команде испанец Карлос Сайнс показал хорошие результаты на последних этапах.

«Сезон в целом складывается для меня менее позитивно, чем прошлый. С предыдущей машиной было легче контролировать избыточную поворачиваемость, а с нынешней труднее. Мы над этим работаем, но нужно время, и пока мне приходится искать настройки, которыми я не очень доволен. В то же время эта моя задача – найти решения для улучшения ситуации.

Все просто: Карлос предпочитает недостаточную поворачиваемость, я — небольшую избыточную поворачиваемость. Но мне предстоит найти временное решение, потому что машина хорошо себя проявляет с настройками, способствующие недостаточной поворачиваемости.

Но в долгосрочной перспективе я не буду полностью менять свой стиль вождения. Я убеждён, что избыточная поворачиваемость в долгосрочной перспективе покажет себя быстрее», – приводит слова Леклера Corriere della Sera.