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Автор, известный эротическими изображениями, стал автором шлема Хэмилтона для ГП Японии

Автор, известный эротическими изображениями, стал автором шлема Хэмилтона для ГП Японии
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото шлема, в котором выступит на предстоящем Гран-при Японии. Над его созданием трудился известный японский художник-иллюстратор Хадзимэ Сораяма, известный своими эротическими изображениями женщин и женоподобных роботов-гиноидов.

«Работал с Хадзимэ Сораямой над этим шлемом и так горжусь полученным результатом! Я долгое время был поклонником его творчества, и сотрудничество с ним было моей личной целью. Не могу дождаться, когда вы все увидите это на трассе», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Хадзимэ Сораямы

Напомним, Гран-при Японии пройдёт с 22 по 24 сентября.

Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1:

Ранее Льюис критически высказался о своих выступлениях в квалификациях в последние два года.

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