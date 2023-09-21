Леклер предупредил ФИА из-за решений по Ферстаппену на Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о решении судей на Гран-при Сингапура относительно расследований, связанных с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, по итогам которых голландец избежал потери мест на стартовой решётке. Лидер чемпионата избежал штрафа за блокировку пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды в квалификации, хотя ранее в аналогичных ситуациях другие гонщики теряли три позиции. Кроме того, как сообщалось ранее, многие команды удивила неточность при расследовании другого инцидента, связанного с Максом: голландец долго стоял на выезде с пит-лейна и блокировал находящихся позади него пилотов. Шарль высказал мнение, что подобная практика стюардов может привести к плохим последствиям.
«Я был немного удивлён, особенно относительно эпизода на пит-лейне, потому что это может привести к довольно плохим последствиям в будущем. Мы всегда ведём открытую дискуссию с ФИА и пытаемся объяснить, какова наша точка зрения, и что можно было бы улучшить. Я уверен, что мы обсудим это на брифинге пилотов», — приводит слова Леклера Racingnews365.
Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:
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