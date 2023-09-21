Глава «Макларена» объяснил, чем Пиастри похож на Алонсо и Михаэля Шумахера

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался об австралийском пилоте команды Оскаре Пиастри, отметив, что отношением к делу он похож на двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо и семикратного чемпиона Михаэлая Шумахера.
«Оценивая свои результаты, он думает, что бы ещё сделать, чтобы совершенствоваться. Было много талантливых людей, но к успеху они не пришли, потому что не было никакого желания к постоянному совершенствованию. Сейчас есть действительно хорошие примеры пилотов, которые остаются чрезвычайно конкурентоспособными в возрасте. Такое возможно благодаря стремлению постоянно совершенствоваться. Так что, в этом смысле, как мне кажется, у него есть сходство с Фернандо.
Для нас важно, чтобы человек, который у нас на борту, не только соответствовал нашей культуре, но и вносил ещё больший вклад в её обогащение становление. Ценности, которые он привносит в сотрудничество с командой, заставляют меня задуматься о Михаэле Шумахере», — приводит слова Стеллы Motorsport.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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