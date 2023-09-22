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«Впервые увидел бой по сумо». Джордж Расселл показал фото из Японии

«Впервые увидел бой по сумо». Джордж Расселл показал фото из Японии
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Снимки были сделаны в Японии, где с 22 по 24 сентября пройдёт одноимённый Гран-при Формулы-1.

«Новая неделя и новые возможности. Мне всегда нравилось приезжать в Японию, знакомиться с культурой и прекрасными достопримечательностями. Впервые увидел бой по сумо, и это было здорово. Не могу дождаться уикенда в Сузуке», — написал британский гонщик.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

В общем зачёте пилотов нынешнего сезона Формулы-1 Джордж в настоящий момент занимает седьмую позицию, имея в активе 109 очков. В Кубке конструкторов «Мерседес» идёт вторым, опережая ближайших преследователей из «Феррари» всего на 24 очка.

Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1:

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