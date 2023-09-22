Хэмилтон ответил на вопрос о судейских решениях по Ферстаппену на ГП Сингапура

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос относительно решений судей на Гран-при Сингапура, связанных с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Напомним, по итогам расследований, которые проводились в отношении голландского пилота, он избежал потери мест на стартовой решётке.

«На самом деле я не видел [инцидентов]. Я был на пит-лейне, когда все остановились и не мог видеть, что происходит впереди. Мы всегда стараемся как можно теснее сотрудничать с ФИА, чтобы добиваться последовательности, но некоторые вариации случаются, поэтому нам обязательно нужно продолжать работать в этом направлении», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: