Хэмилтон ответил на вопрос о судейских решениях по Ферстаппену на ГП Сингапура
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос относительно решений судей на Гран-при Сингапура, связанных с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Напомним, по итогам расследований, которые проводились в отношении голландского пилота, он избежал потери мест на стартовой решётке.
«На самом деле я не видел [инцидентов]. Я был на пит-лейне, когда все остановились и не мог видеть, что происходит впереди. Мы всегда стараемся как можно теснее сотрудничать с ФИА, чтобы добиваться последовательности, но некоторые вариации случаются, поэтому нам обязательно нужно продолжать работать в этом направлении», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
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