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Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при Японии с отрывом в шесть десятых

Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при Японии с отрывом в шесть десятых
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В Сузуки завершилась первая свободная практика Гран-при Японии Формулы-1. Два лучших результата показали пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен — первый, и пилот «Феррари» Карлос Сайнс — второй. Тройку лучших замкнул пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Гран-при Сузуки. Первая свободная практика:

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:31.647.
  2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — +0.626.
  3. Ландо Норрис («Макларен») — +0.745.
  4. Шарль Леклер («Феррари») — +0.927.
  5. Юки Цунода («Scuderia AlphaTauri») — +0.950.
  6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +1.003.
  7. Оскар Пиастри («Макларен») — +1.066.
  8. Александер Албон («Уильямс») — +1.344.
  9. Лиам Лоусон («Альфа Таури») — +1.358 .
  10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +1.393.
  11. Серхио Перес («Ред Булл») — +1.396.
  12. Пьер Гасли («Альпин»)- +1.482.
  13. Джордж Расселл («Мерседес») — +1.663
  14. Нико Хюлькенберг («Хаас») — +1.801.
  15. Эстебан Окон («Альпин») — +1.869.
  16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +2.052.
  17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — +2.213.
  18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2.328.
  19. Логан Сарджент («Уильямс») — +2.565.
  20. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») — +3.184.
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