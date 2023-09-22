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Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при Японии с отрывом в шесть десятых

В Сузуки завершилась первая свободная практика Гран-при Японии Формулы-1. Два лучших результата показали пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен — первый, и пилот «Феррари» Карлос Сайнс — второй. Тройку лучших замкнул пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Гран-при Сузуки. Первая свободная практика: