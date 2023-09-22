Ферстаппен — лучший на первой тренировке Гран-при Японии с отрывом в шесть десятых
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В Сузуки завершилась первая свободная практика Гран-при Японии Формулы-1. Два лучших результата показали пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен — первый, и пилот «Феррари» Карлос Сайнс — второй. Тройку лучших замкнул пилот «Макларена» Ландо Норрис.
Гран-при Сузуки. Первая свободная практика:
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:31.647.
- Карлос Сайнс-младший («Феррари») — +0.626.
- Ландо Норрис («Макларен») — +0.745.
- Шарль Леклер («Феррари») — +0.927.
- Юки Цунода («Scuderia AlphaTauri») — +0.950.
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +1.003.
- Оскар Пиастри («Макларен») — +1.066.
- Александер Албон («Уильямс») — +1.344.
- Лиам Лоусон («Альфа Таури») — +1.358 .
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +1.393.
- Серхио Перес («Ред Булл») — +1.396.
- Пьер Гасли («Альпин»)- +1.482.
- Джордж Расселл («Мерседес») — +1.663
- Нико Хюлькенберг («Хаас») — +1.801.
- Эстебан Окон («Альпин») — +1.869.
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +2.052.
- Валттери Боттас («Альфа Ромео») — +2.213.
- Кевин Магнуссен («Хаас») — +2.328.
- Логан Сарджент («Уильямс») — +2.565.
- Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») — +3.184.
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