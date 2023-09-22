Победитель «24 часов Ле-Мана» Рё Хиракава станет резервным пилотом «Макларена»

Команда Формулы-1 «Макларен» объявила о заключении соглашения с 29-летний японским гонщиком Рё Хиракавой, который станет резервным пилотом команды в сезоне-2024.

Японский пилот — обладатель титула чемпиона мира по гонкам на выносливость в классе гиперкаров в 2022 году, на сегодняшний день он лидирует в зачёте гиперкаров в чемпионате мира по гонкам на выносливость 2023 года, его последняя победа — «6 часов Портимао».

«Я рад присоединиться к команде «Макларен» в качестве резервного пилота. Это захватывающая перспектива работать с такой уважаемой командой, и я благодарен Заку [Брауну] и Андреа [Стелла] за эту возможность. Я уже познакомился с командой и опробовал симулятор, что позволила сразу взяться за дело. Теперь я полностью готов и сосредоточен на оставшуюся часть сезона-2023», — заявил Хиракава в пресс-релизе «Макларена».

Рё Хиракава побеждал на престижной гонке «24 часа Ле-Мана» в 2022 году вместе с командой Toyota Gazoo Racing.