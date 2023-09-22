Команда Lkysunz, претендующая на что, чтобы присоединиться к Формуле-1 в сезоне-2026, сообщила, что получила $ 1 млрд поддержки для своей заявки на участие в чемпионате «Королевских гонок». Сообщается, что $ 600 млн поступили от американского форда Legends Advocates Sports Group. Генеральный директор Lkysunz Бенджамин Дюран прокомментировал значение вложенных инвестиций.
«Мы выслушали комментарии команд и искренне признаём усилия, приверженность и инвестиции, которые они вложили в спорт вместе с Группой Формулы-1 и ФИА, чтобы достичь нынешнего уровня. С новостями о нашем дополнительном финансировании мы рады сообщить, что Lkysunz готова удовлетворить просьбу команд и выплатить компенсацию в размере $ 600 млн, несмотря на то что в текущих финансовых правилах указана сумма в $ 200 млн.
Мы с нетерпением ждём продолжения наших позитивных разговоров с ФИА и очень рады поддержке от наших финансовых партнёров. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы спорт оставался конкурентоспособным, привнося разнообразие в паддок, что жизненно важно для общего долгосрочного роста в Формуле-1.
Знаем, что с коммерческой точки зрения возможность расширения этого спорта в Азии и Африки — на 100% правильное решение. Оно жизнеспособно и, что наиболее важно, — это то, чего желают потенциальные и нынешние поклонники автоспорта во всём мире. Значительные финансовые обязательства со стороны наших партнёров являются подтверждением, и мы уверены, что наше участие может поднять интерес к спорту на новые высоты», — приводит слова Дюрана Speedcafe.
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