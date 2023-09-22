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Макс Ферстаппен выразил уверенность в успешном выступлении на Гран-при Японии

Макс Ферстаппен выразил уверенность в успешном выступлении на Гран-при Японии
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал выступление на пятничных заездах, а также поделился ожиданиями от борьбы в гонке с «Феррари» и «Маклареном».

«Сегодня всё было хорошо. С самого первого круга машиной было приятно управлять, и похожу, что у нас был хороший день и на коротких, и на длинных отрезках. На этой трассе наблюдается серьёзная деградация резины, поэтому думаю, что с шинами в гонке будет достаточно тяжело, но пока что я считаю, что мы хорошо начали уикенд.

Похоже, позади меня всё очень плотно. «Феррари» и «Макларен» близки, так что мы посмотрим, но я думаю, что мы просто сосредоточимся на себе и постараемся оптимизировать нашу производительность», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, Максу Ферстаппену удалось победить в обоих свободных практиках Гран-при Японии сезона-2023. В первой тренировке он опередил ближайшего преследователя Карлоса Сайнса из «Феррари» на шесть десятых.

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