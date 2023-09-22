«Он вообще смотрел гонки?» Норрис ответил Расселлу, считающему его фаворитом ГП Японии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на заявление своего соотечественника Джорджа Расселла из «Мерседеса», что Норрис является одним из фаворитов Гран-при Японии.
«Он вообще видел остальную часть сезона? Он смотрел гонки? Темп налицо, он был довольно хорошим сегодня. Вероятно, это один из моментов, когда мы были ближе всего к «Ред Булл» и лидерам в пятницу. Это обнадёживает с точки зрения скорости, но машина чувствует себя неуклюже. Я думаю, что это относится к большинству. У меня очень плохое сцепление. Это касается не только нас, но и других.
Если мы просто постараемся немного успокоиться и восстановить баланс, думаю, завтра у нас будет хороший день. Темп хороший, просто трудно управлять», — приводит слова Норриса после пятничных заездов Crash.net.
Ландо Норрису удалось дважды закончить пятничные заезды на Гран-при Японии третьим. Победителем обеих практик стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
- 22 сентября 2023
-
13:59
-
13:55
-
13:42
-
13:38
-
13:34
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:02
-
11:24
-
10:54
-
10:09
-
09:42
-
09:19
-
06:51
-
01:00
-
00:49
-
00:07
- 21 сентября 2023
-
23:38
-
23:08
-
22:12
-
22:02
-
21:27
-
21:02
-
20:23
-
20:20
-
19:45
-
19:44
-
19:13
-
18:52
-
18:21
-
17:38
-
17:37
-
17:11
-
16:58