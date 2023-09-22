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«Он вообще смотрел гонки?» Норрис ответил Расселлу, считающему его фаворитом ГП Японии

«Он вообще смотрел гонки?» Норрис ответил Расселлу, считающему его фаворитом ГП Японии
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на заявление своего соотечественника Джорджа Расселла из «Мерседеса», что Норрис является одним из фаворитов Гран-при Японии.

«Он вообще видел остальную часть сезона? Он смотрел гонки? Темп налицо, он был довольно хорошим сегодня. Вероятно, это один из моментов, когда мы были ближе всего к «Ред Булл» и лидерам в пятницу. Это обнадёживает с точки зрения скорости, но машина чувствует себя неуклюже. Я думаю, что это относится к большинству. У меня очень плохое сцепление. Это касается не только нас, но и других.

Если мы просто постараемся немного успокоиться и восстановить баланс, думаю, завтра у нас будет хороший день. Темп хороший, просто трудно управлять», — приводит слова Норриса после пятничных заездов Crash.net.

Ландо Норрису удалось дважды закончить пятничные заезды на Гран-при Японии третьим. Победителем обеих практик стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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