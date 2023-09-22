Джордж Расселл: «Мерседес» на полшага позади «Феррари» и Норриса

Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл подвёл итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, который пройдёт в предстоящие выходные на трассе «Сузука». Расселл завершил день с пятым временем, но отметил, что машина сильно скользила, а также признал, что «Мерседес» пока уступает не только «Ред Булл», но и «Феррари» с «Маклареном».

«Здорово вернуться на «Сузуку», это невероятная трасса. Пятница получилась для нас довольно странной. У асфальта, похоже, было низкое сцепление — особенно в первой сессии, так что машина много скользила. За рулём в таких условиях ощущения не самые лучше — в скоростных поворотах в первую очередь. Деградация резины высока, так что гонка обещает быть интересной. Если говорить о расстановке сил, то «Ред Булл», судя по всему, вернулся к своему обычному темпу и находится впереди. Сегодня они были исключительно быстры.

Думаю, мы на полшага позади «Феррари» и «Макларена» Ландо Норриса. Впереди немало работы, чтобы сократить отставание. Обычно мы сильны в том, чтобы найти резервы скорости, так что я с оптимизмом жду завтрашнего дня», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

Лучшее время в пятничных тренировках осталось за Максом Ферстаппеном, который на 0,32 секунды опередил Шарля Леклера. Тройку лидеров замкнул Ландо Норрис, а вслед за ним расположился напарник Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс. Добавим, что партнёр Расселла по команде — экс-чемпион Льюис Хэмилтон — остался лишь на 14-й строчке, уступив Джорджу полсекунды.

Квалификация Гран-при Японии стартует в субботу, 23 сентября, в 9:00 по московскому времени.