«Очень трудный день». Хэмилтон рассказал о проблемах на тренировках в Японии

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что во время пятничных тренировок ему так и не удалось найти подходящий баланс машины. Кроме того, по словам экс-чемпиона, он не чувствует уверенности в автомобиле, что лишь усиливает проблемы.

«Очень трудный день. Мне не хватало уверенности в машине, и это лишь усилило проблемы. Нам так и не удалось найти верный баланс. Шины перегреваются, и из-за этого мы оказываемся далеко от лидеров. Мы знаем, что впереди много работы, но я верю, что мы добьёмся улучшения. У нас уже были в этом сезоне похожие пятницы, и в субботу мы всегда возвращались более сильными. Получится ли так же в этот раз, узнаем в субботу, а сегодня вечером мы приложим все усилия, чтобы в итоге подняться выше», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды

По итогам пятничных тренировок Хэмилтон показал лишь 14-е время, полсекунды уступив партнёру по команде Джорджу Расселлу, расположившемуся на пятой строчке. Лучшее время дня осталось за Максом Ферстаппеном, который опередил Шарля Леклера, Ландо Норриса и Карлоса Сайнса.

Квалификация Гран-при Японии стартует в субботу, 23 сентября, в 9:00 по московскому времени.