Леклер: даже если в эти выходные мы всё сделаем идеально, «Ред Булл» будет сильнее

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от уикенда на трассе «Сузука» в Японии, заявив, что болид его команды не сильно уступает лидирующему в чемпионате «Ред Булл» под управлением лидера команды Макса Ферстаппена.

«Обновление днища принесло нам то, что мы ожидали. Это принесло нам немного последовательности, и это было приятно видеть. Очевидно, мы продолжаем узнавать новое об этой машине. За последние две-три гонки мы многому научились, и теперь нужно собрать всё это воедино, что мы и сделали в Сингапуре, так что нам нужно сделать то же самое и здесь. В эти выходные «Ред Булл» кажется очень быстрым, но я не думаю, что мы слишком далеки от этого.

Мы понимаем нашу машину гораздо лучше, чем до Зандворта, и это помогает нам быть на положительной стороне, потому что и «Мерседес», и «Макларен» настолько близко, что всякий раз нам необходимо приводить машину в лучшее состояние, чтобы быть впереди. Это то, что мы делали в последних нескольких гонках. Это цель на завтра, но, опять же, даже если в эти выходные мы всё сделаем идеально, я ожидаю, что «Ред Булл», к сожалению, будет сильнее», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Шарль Леклер занимает в личном зачёте Формулы-1 сезона-2023 шестое место. «Феррари» продолжает борьбу за второе место в Кубке конструкторов, отставая от идущего вторым «Мерседеса» на 24 очка.