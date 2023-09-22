Судья Гран-при Сингапура признал, что Ферстаппен должен был получить штраф

Один из стюардов Гран-при Сингапура признал, что Макс Ферстаппен должен был получить штраф в квалификации того этапа, сообщает журналист Sky Sports Дэвид Крофт. По словам Крофта, в четверг в паддоке Гран-при Японии состоялась встреча руководителей команд, на которой также присутствовали представители судейской бригады предыдущего этапа.

«Один из стюардов Гран-при Сингапура на встрече с руководителями команд в Сузуке признал, что Ферстаппен должен был получить штрафные позиции на решётке по крайней мере за блокировку Юки Цуноды. Кроме того, за инцидент на пит-лейне он мог получить и вторую пенализацию», — рассказал Крофт.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Сингапура судьи рассматривали сразу три нарушения со стороны Ферстаппена, но ни одно из них так и не привело к каким-либо спортивным штрафам. У ряда команд и экспертов в связи с этим возникли вопросы.

Так, в эпизоде с блокировкой Цуноды судьи заявили, что Ферстаппен не был предупреждён командой о приближающейся машине, присудили «Ред Булл» денежный штраф, а гонщик сохранил позицию. В то же время ранее на Гран-при Монако Шарль Леклер, которого также не предупредили по радио о приближающемся Ландо Норрисе, был оштрафован тремя местами на стартовой решётке. Тогда было отмечено, что действия или бездействия команды не могут служить смягчающим обстоятельством.

Ещё одно нарушение касается остановки Ферстаппена на пит-лейне. В решении судей сказано, что Макс простоял 14 секунд, а потому нарушение признано незначительным, однако на деле голландец был неподвижен 18 секунд. Третье нарушение Ферстаппена касается блокировки Логана Сарджента, за которую голландец тоже не понёс никакого наказания.