Хельмут Марко высказался о возможном понижении Леклера до второго пилота «Феррари»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление пилотов «Феррари» в последних гонках. На фоне успехов Карлоса Сайнса в паддоке пошли слухи о том, что «Скудерия» понизит Шарля Леклера до уровня второго пилота команды, однако Марко заявил, что не верит в подобное развитие событий.

«Сайнс сейчас на пике формы, он был чрезвычайно быстр в Монце. Но Леклер вынужден был сбавить в гонке, так что не думаю, что «Феррари» понизит его», — цитирует Марко издание GrandPrix со ссылкой на Kleine Zeitung.

Напомним, Леклер два этапа подряд уступает в скорости Карлосу Сайнсу, который выиграл уже две квалификации подряд, поднялся на подиум в Монце, а также выиграл недавний Гран-при Сингапура. Одной из причин спада формы монегаска называют изменение поведения машины. Сообщается, что после обновления автомобиля болид «Феррари» стал тяготеть к недостаточной поворачиваемости и стиль пилотирования Карлоса Сайнса лучше подходит к такой конфигурации болида.

Отметим, что на этой неделе на трассе «Сузука» состоится очередной этап Формулы-1 — Гран-при Японии. И по итогам пятничных тренировок Леклер опередил Сайнса на 0,23 секунды. Лучшее время в свободных заездах осталось за Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».