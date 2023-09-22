Фернандо Алонсо заявил, что на Гран-при Японии ему будет тяжело пробиться в третий сегмент

Испанский пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в пятничных заездах и рассказал, получится ли продолжить серию из регулярных попаданий в третий сегмент квалификации.
«Только что вышел из болида и пока не имею понятия обо всей информации, которую мы сегодня получили. Мы изучим её и, надеюсь, сможем быть конкурентоспособными. Я чувствовал себя хорошо, всегда приятно приезжать в Сузуку, на этой трассе всегда царит приятная атмосфера.
Формула-1 создана для такого типа трасс, поэтому чистое удовольствие пилотировать на ней. Посмотрим, быстры ли мы. Давайте посмотрим, до сих пор мы были в третьем сегменте в каждой квалификации. Это будет нашей целью, но продолжить эту серию будет сложно», — приводит слова Алонсо RacingNews365.
В текущем сезоне испанец занимает четвёртое место в личном зачёте. В сезоне-2023 ему удалось восемь раз финишировать на подиуме.
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