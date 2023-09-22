Джордж Расселл рассказал о планах на пит-стопы в гонке Гран-при Японии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился наблюдениями о расходе резины на трассе «Сузука», на которой проходит Гран-при Японии. Отметим, «Пирелли» привезла на этот этап самые жёсткие комплекты резины.

«Это одна из лучших трасс в мире, но в этом году такое ощущение, будто бы асфальт действительно разваливается и машины скользят по поверхности. Это способствует деградации шин и вызывает у всех пилотов какое-то странное чувство.

Определённо, когда мы выезжаем на такие трассы, как в Джидде или Мельбурне, на новом асфальте действительно хорошее сцепление с ним. Даже в Сингапуре на новом участке было действительно весело ездить и не было значительного ухудшения состояния резины. Здесь деградация резины ведёт ближе к трём остановкам, чем к одной, но думаю, что в воскресенье для всех будет две остановки», — приводит слова Расселла Motorsport.