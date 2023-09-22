Джордж Расселл рассказал о планах на пит-стопы в гонке Гран-при Японии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился наблюдениями о расходе резины на трассе «Сузука», на которой проходит Гран-при Японии. Отметим, «Пирелли» привезла на этот этап самые жёсткие комплекты резины.
«Это одна из лучших трасс в мире, но в этом году такое ощущение, будто бы асфальт действительно разваливается и машины скользят по поверхности. Это способствует деградации шин и вызывает у всех пилотов какое-то странное чувство.
Определённо, когда мы выезжаем на такие трассы, как в Джидде или Мельбурне, на новом асфальте действительно хорошее сцепление с ним. Даже в Сингапуре на новом участке было действительно весело ездить и не было значительного ухудшения состояния резины. Здесь деградация резины ведёт ближе к трём остановкам, чем к одной, но думаю, что в воскресенье для всех будет две остановки», — приводит слова Расселла Motorsport.
- 22 сентября 2023
-
17:17
-
16:57
-
16:03
-
15:24
-
14:46
-
13:59
-
13:55
-
13:42
-
13:38
-
13:34
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:02
-
11:24
-
10:54
-
10:09
-
09:42
-
09:19
-
06:51
-
01:00
-
00:49
-
00:07
- 21 сентября 2023
-
23:38
-
23:08
-
22:12
-
22:02
-
21:27
-
21:02
-
20:23
-
20:20
-
19:45
-
19:44
-
19:13
-
18:52