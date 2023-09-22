ФИА не будет учитывать инциденты с участием Ферстаппена в Сингапуре в будущих делах

Международная автомобильная федерация (ФИА) проигнорирует инциденты с участием нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена во время Гран-при Сингапура, сообщает Racingnews365.
По информации источника, руководство ФИА подтвердило, что решения спорных ситуаций с Ферстаппеном не станут прецедентами для будущих разбирательств.
Напомним, по итогам квалификации Гран-при Сингапура судьи рассматривали сразу три эпизода с нарушением правил со стороны Ферстаппена, но ни одно из них так и не привело к каким-либо спортивным штрафам. У ряда команд и экспертов в связи с этим возникли вопросы.
Ранее один из стюардов Гран-при Сингапура признал, что Макс Ферстаппен должен был получить штраф по итогам квалификации по крайней мере за блокировку Юки Цуноды.
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