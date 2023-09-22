Себастьян Феттель: тяжело наблюдать за Гран-при Японии со стороны, это моя любимая трасса

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немец Себастьян Феттель, посетивший пятничные свободные тренировки Гран-при Японии, отметил, что ему тяжело находиться на этой трассе в роли зрителя.

«Я знал, что тяжело будет следить за гонкой в Японии. Конечно, для меня это крайне сложно. В конце концов, это моя любимая трасса, и я уже говорил ранее, что никогда не возражал бы против возвращения именно сюда.

Я имею в виду, что сейчас мне тяжело просто стоять здесь и помнить, каково это, когда ты за рулём автомобиля», — приводит слова Феттеля Sky Germany.

Себастьян Феттель четыре раза побеждал в гонке Гран-при Японии. Последнюю победу на трассе в Сузуке он одержал в 2013 году.

Напомним, Гран-при Японии проходит с 22 по 24 сентября.