Себастьян Феттель: тяжело наблюдать за Гран-при Японии со стороны, это моя любимая трасса
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немец Себастьян Феттель, посетивший пятничные свободные тренировки Гран-при Японии, отметил, что ему тяжело находиться на этой трассе в роли зрителя.
«Я знал, что тяжело будет следить за гонкой в Японии. Конечно, для меня это крайне сложно. В конце концов, это моя любимая трасса, и я уже говорил ранее, что никогда не возражал бы против возвращения именно сюда.
Я имею в виду, что сейчас мне тяжело просто стоять здесь и помнить, каково это, когда ты за рулём автомобиля», — приводит слова Феттеля Sky Germany.
Себастьян Феттель четыре раза побеждал в гонке Гран-при Японии. Последнюю победу на трассе в Сузуке он одержал в 2013 году.
Напомним, Гран-при Японии проходит с 22 по 24 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2023
-
20:03
-
19:14
-
18:47
-
18:10
-
17:17
-
16:57
-
16:03
-
15:24
-
14:46
-
13:59
-
13:55
-
13:42
-
13:38
-
13:34
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:02
-
11:24
-
10:54
-
10:09
-
09:42
-
09:19
-
06:51
-
01:00
-
00:49
-
00:07
- 21 сентября 2023
-
23:38
-
23:08
-
22:12
-
22:02
-
21:27
-
21:02
-
20:23
-
20:20
Партнерский контент