Оскар Пиастри — о тренировках в Японии: отличная трасса, я получил большое удовольствие

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал своё участие в первой и второй свободной тренировках Гран-при Японии.

«Это было здорово. Мне определённо понравилось. Какая трасса! Она отличная, и я получил большое удовольствие. Чувствую, что ещё есть моменты, которые мы можем улучшить. Это был позитивный день для команды, я бы сказал, что мы были довольно быстры. Неплохой первый день.

Как сработали обновления болида? Очень сложно сравнивать работу двух конфигураций. Потому что эта трасса сильно отличается от того, что было в Сингапуре, мне сложно проводить сравнения. Ещё здесь многие жалуются на уровень сцепления. Изменения не сильно заметны, но главное, что машина стала быстрее, меня волнует только это», – приводит слова Пиастри Speedcafe.