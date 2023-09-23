Хорнер согласился, что решения по Ферстаппену в Сингапуре были непоследовательными

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что отсутствие наказания Макса Ферстаппена по итогам трёх эпизодов по ходу уикенда Гран-при Сингапура демонстрирует непоследовательность в вынесении решений по нарушению правил.
«Да, иногда возникает некоторая непоследовательность, и всегда будут споры на эту тему. Тот уикенд получился трудным для нас, но Макс боролся очень усердно. Что было, то было. Он понял в какой-то момент, что мы проиграем, и хорошо справился с ситуацией.
Он совершенно точно приехал сюда воодушевлённым, как вы могли видеть по его сегодняшнему выступлению в тренировках. Макс знал, что в какой-то момент серии придёт конец. Эта десятая победа очень много значила для него и, конечно же, для команды, но он только что повёл себя как настоящий лидер и продемонстрировал большую зрелость», — приводит слова Хорнера Sky Sport Italia.
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