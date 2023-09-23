ФИА уведомила три команды о том, что их заявки на вступление в Формулу-1 отклонены

Международная автомобильная федерация (ФИА) уже проинформировала команды, чьи заявки на вступление в Формулу-1 отклонены, сообщает Motorsport-Total.
По информации источника, три команды из четырёх, подававших заявки на вступление, получили уведомление о том, что предоставленной ими информации недостаточно для положительной оценки. Сообщается, что отрицательный ответ получили команды «Карлин», «Хайтек» и Lkysunz. При этом в ФИА не стали официально это подтверждать, когда был задан соответствующий вопрос в пятницу.
Ранее сообщалось, что «Андретти» получила от ФИА одобрение своей заявки и близка к соглашению с Liberty Media и вступлению в Формулу-1 в качестве 11-й команды. Отмечалось также, что команды, находящиеся на решётке в настоящий момент, не очень рады перспективе появления ещё одного соперника.
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