Цунода и Риккардо будут выступать за «Альфа Таури» в сезоне-2024

«Альфа Таури» на своём официальном сайте объявила, что японец Юки Цунода и австралиец Даниэль Риккардо будут выступать за команду в 2024 году. Новозеландец Лиам Лоусон продолжит выполнять функции резервного пилота в обеих командах структуры «Ред Булл». Согласно сообщению, он в следующем сезоне сосредоточится на тестах, сессиях на симуляторах и работе по развитию болидов, а также будет посещать все гонки Формулы-1.
23-летний Цунода является основным пилотом «Альфа Таури» с сезона-2021. В этом году он набрал три очка и занимает 17 место в чемпионате мира. 34-летний Риккардо присоединился к «Альфа Таури» по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса. Австралиец провёл две гонки, но получил травму руки во время свободных заездов Гран-при Нидерландов. Его возвращение в кокпит ожидается в этом сезоне, однако это произойдёт не ранее чем на следующем этапе в Катаре или позднее.
21-летний Лоусон заменил травмированного Риккардо и принял участие уже в трёх гонках. На Гран-при Сингапура он показал лучший результат «Альфа Таури» в сезоне, заняв девятое место. Он выступает и на Гран-при Японии, который проходит в этот уик-энд.
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