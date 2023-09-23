Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Японии, Норрис и Пиастри идут следом

На трассе «Сузука» в рамках Гран-при Японии Формулы-1 завершилась третья свободная практика. Как и в первух двух заездах победителем оказался лидер индивидального зачёта пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторую позицию занял гонщик «Макларен» Ландо Норрис, а третье место завоевал его однокомандник Оскар Пиастри.
Гран-при Японии. Вторая свободная практика:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,267.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,240.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,288.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,737.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,755.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,870.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,892.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,238.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,282.
10. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») +1,401.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,432.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,613.
13. Эстебан Окон («Альпин») +1,657.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,684.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,712.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,735.
17. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,781.
18. Александер Албон («Уильямс») +1,846.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,887.
20. Пьер Гасли («Альпин») +1,932.
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