Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Японии, Норрис и Пиастри идут следом

На трассе «Сузука» в рамках Гран-при Японии Формулы-1 завершилась третья свободная практика. Как и в первух двух заездах победителем оказался лидер индивидального зачёта пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторую позицию занял гонщик «Макларен» Ландо Норрис, а третье место завоевал его однокомандник Оскар Пиастри.

Гран-при Японии. Вторая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,267.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,240.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,288.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,737.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,755.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,870.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,892.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,238.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,282.

10. Гуаньюй Чжоу («Алфа Ромео») +1,401.

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,432.

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,613.

13. Эстебан Окон («Альпин») +1,657.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,684.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,712.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,735.

17. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,781.

18. Александер Албон («Уильямс») +1,846.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,887.

20. Пьер Гасли («Альпин») +1,932.