Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Японии

Действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался после победы в квалификации Гран-при Японии.

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за поддержку — здесь невероятные фанаты Формулы-1, спасибо. Для нас уикенд пока складывается отлично, в квалификации я атаковал на пределе, и это было по-настоящему классно. Уже на прогревочном круге я понял, что всё будет в порядке. Конечно, всегда пытаешься отыграть по максимуму, но машина была в порядке, и нам удался сильный круг», — сказал Ферстаппен в интервью после завершения квалификации.

Отметим, что Ферстаппен показал лучшее время во всех трёх свободных тренировках Гран-при Японии.

Напомним, Гран-при Японии проходит с 22 по 24 сентября.