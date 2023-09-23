Ландо Норрис — о третьем месте: сделаем максимум, чтобы осложнить жизнь «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о завоевании третьего места в квалификации Гран-при Японии.

«Хороший день для нас, второе и третье места — это достойный результат. Отличная работа со стороны Оскара и, как обычно, со стороны Макса. Я доволен своими кругами, хотя на этой трассе непросто собрать круг — малейшая ошибка стоит больших потерь времени.

У нас хорошие позиции перед завтрашним днём. У «Макларена» немало успехов на этой трассе, надеюсь, завтра мы сможем продолжить эту традицию. «Ред Булл» всегда хорошо выполняет свою работу, но мы сделаем максимум, чтобы осложнить им жизнь и провести хорошую гонку», — сказал Норрис в интервью после завершения квалификации.

Напомним, Гран-при Японии проходит с 22 по 24 сентября.