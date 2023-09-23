Ферстаппен — о критиках «Ред Булл»: теперь они могут отвалить

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на победу в квалификации Гран-при Японии на фоне разговоров, что его команда могла потерять былую форму из-за свежих технических директив со стороны Международной автомобильной федерации.

«У нас был плохой уикенд. Конечно, люди начали говорить: «Это всё из-за технических директив». Думаю, теперь они могут отвалить. Ну а я просто был очень сильно настроен на то, чтобы провести здесь хороший уикенд и удостовериться, что мы будем сильны. После Сингапура я хотел, чтобы у нас получился действительно сильный уикенд. Конечно, мы знаем, что здесь у нас первая хорошая возможность выиграть Кубок конструкторов, так что мы очень хотим это сделать», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.