Хэмилтон — о квалификации: это отставание в семь десятых на первом секторе…

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после седьмого места в квалификации Гран-при Японии отметил прогресс машины по сравнению с пятничными тренировками.
«Вчера у нас был плохой день. Каждый уикенд мы получаем хотя бы один плохой день из трёх дней. Вчера у нас были проблемы с балансом, мы внесли некоторые изменения и хорошо поработали за ночь, и в целом машина сегодня чувствовала себя очень хорошо. Мне понравилась третья тренировка, поэтому я чувствовал себя гораздо увереннее.
В квалификации я выкладывался на все сто. Но это отставание в семь десятых на первом секторе… И всё оно связано с задней частью машины. У нашей машины большая нагрузка на переднюю часть и отсутствует баланс.
Мы уже очень далеко продвинулись в этом вопросе, и мы должны убедиться, что изменим концепцию к следующему году, что, надеюсь, получится. Я показал на трассе всё, что мог, и был доволен своими кругами, просто они оказались не такими быстрыми по сравнению с другими», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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